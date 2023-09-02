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11:00, 2 сентября 2023Россия

В Москве пройдет бесплатный концерт с известным дирижером

На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе выступит оркестр под управлением Ивана Рудина

Фото: предоставлено пресс-службой Мосурбанфорума в Гостином Дворе

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе пройдет бесплатный симфонический концерт с известным дирижером Иваном Рудиным. О ключевом культурном мероприятии на выходные москвичам рассказали в пресс-службе Мосурбанфорума.

Оркестр под управлением Рудина представит программу, которая будет интересна широкой аудитории. Музыканты исполнят популярные классические произведения. Концерт пройдет в субботу, 2 сентября, в 18:00 в зале «Москва». Предварительная регистрация не требуется, подчеркнули в пресс-службе форума.

Иван Рудин — заслуженный артист России, лауреат премии Москвы в области музыкального искусства за создание проектов «Бах-марафон», «Рахманинов-марафон» и симфонического спектакля «Мастер и Маргарита». Сотрудничал с такими музыкантами, как Юрий Башмет, Наталия Гутман, Александр Лазарев и другие.

Московский урбанистический форум, на котором выступит Рудин, проходит до 10 сентября. В рамках форума Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы Москвы.

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    Инга Разумовская
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