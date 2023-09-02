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12:00, 2 сентября 2023Россия

Популярный российский исполнитель выступит в Москве бесплатно

Андрей Звонкий выступит для посетителей Московского урбанфорума в Гостином Дворе

Фото: предоставлено пресс-службой Мосурбанфорума в Гостином Дворе

Популярный певец Андрей Звонкий выступит для посетителей Московского урбанистического форума. На бесплатном концерте в Гостином Дворе Звонкий исполнит свои главные хиты, сообщили в пресс-службе Мосурбанфорума.

Встреча с исполнителем начнется в воскресенье, 3 сентября, в 18:00 в зале «Москва». На ней он ответит на вопросы гостей форума и расскажет о своем творчестве.

Андрей Звонкий считается одним из самых ротируемых артистов в России, о чем говорят результаты анализа TopHit, основанного на статистике 2022 года. Кроме того, Звонкий — номинант нескольких музыкальных премий, обладатель самовара RU TV в номинации «Лучший дуэт года», а также премии журнала «ОК» в номинации «Прорыв года».

Московский урбанистический форум, на котором выступит Рудин, проходит до 10 сентября. В рамках форума Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы Москвы. Ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте мероприятия.

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    Инга Разумовская
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