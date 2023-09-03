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19:26, 3 сентября 2023Россия

Фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд в Заполярье

На Плато Путорана прошли первые в истории соревнования по фридайвингу

Фото: пресс-служба «Федерации Фридайвинга»

В Заполярье на Плато Путорана прошли первые в истории соревнования по фридайвингу, на которых 34-кратный чемпион мира Алексей Молчанов поставил новый рекорд России, погрузившись на стометровую глубину, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все прошло штатно для таких условий. Плюс идеальная погода — штиль. Это очень помогло», — отметил рекордсмен после погружения.

Состязания, получившие название «Глубина Путорана 2023», проводились на озере Лама с 31 по 3 сентября в двух дисциплинах: нырянию по тросу на руках и в моноласте.

Спортсменов удивила особая чистота и прозрачность воды. «До 50 метров видно было и трос и то, куда погружаешься», — подчеркнул Молчанов.

Фото: пресс-служба «Федерации Фридайвинга»

В соревнованиях также приняли участие чемпион Европы по фридайвингу Михаил Брянцев и Марк Кисурин, победивший в этом году в состязаниях на Белом море. Кроме опытных атлетов из разных регионов России, вызов глубине бросили и жители Норильска, прошедшие предварительные отбор и обучение под руководством опытных фридайверов.

Мероприятие было организовано Агентством развития Норильска и Федерацией фридайвинга, при поддержке компании «Норникель».

Плато Путорана — уникальный и труднодоступный для человека горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. На его территории находится заповедник, признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

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    Сергей Лютых
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