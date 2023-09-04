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02:02, 4 сентября 2023Россия

Многодетным семьям предложили дать дополнительные выходные

В Госдуме призвали дать многодетным четыре дополнительных выходных дня

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Яна Лантратова призвала ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня. Соответствующее письмо она уже направила на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, пишет RT.

Депутат отметила, что сейчас один из родителей ребенка-инвалида имеет право получить четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца. Однако в подобных льготах нуждаются и многодетные родители, которые смогут уделить освободившееся время обустройству быта и воспитанию детей.

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«В частности, предлагается установить, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется до четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц», — уточнила Лантратова.

Ранее сообщалось, что родители детей-инвалидов смогут раз в год использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. До этого им полагалось по четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц, однако накапливать их было нельзя.

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    Марина Совина
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