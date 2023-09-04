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19:45, 4 сентября 2023Силовые структуры

Декана российского транспортного института заподозрили в получении взяток

В Ульяновской области декана транспортного института заподозрили в коррупции

Фото: Atstock Productions / Shutterstock / Fotodom

В Ульяновской области 44-летнего декана факультета института гражданской авиации заподозрили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, в начале 2023 года фигурант организовал преступную схему, чтобы получать взятки. За положительную оценку на экзаменах он просил у студентов заочного отделения вознаграждение. Учащиеся передавали суммы через посредников.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 291.2 («Получение взятки») УК РФ. Сейчас следователи совместно с коллегами из УФСБ проводят обыски, допросы и выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об аресте декана.

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    Екатерина Власова
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