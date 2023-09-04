Украинскому военному дали срок за расправу над мирным жителем

В ДНР приговорили к 22 годам украинского военного за расправу над мужчиной

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего Максима Овчаренко, признанного виновным в жестоком обращении с гражданским населением. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, 5 апреля 2022 года в административное здание в промзоне Мариуполя доставили невооруженного мирного жителя. Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдал приказ расправиться с захваченным гражданским. Обвиняемый с двумя напарниками вывел мужчину в одно из помещений на территории промзоны и там с помощью имевшегося автоматического оружия привел приказ в исполнение.

Суд установил, что осужденный военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ (войсковая часть А1035) наводчик-РТЛГ первой разведывательной роты и его сообщники действовали по мотивам политической и идеологической ненависти к потерпевшему.