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17:33, 4 сентября 2023Силовые структуры

Украинскому военному дали срок за расправу над мирным жителем

В ДНР приговорили к 22 годам украинского военного за расправу над мужчиной
СюжетНаселение России:

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего Максима Овчаренко, признанного виновным в жестоком обращении с гражданским населением. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, 5 апреля 2022 года в административное здание в промзоне Мариуполя доставили невооруженного мирного жителя. Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдал приказ расправиться с захваченным гражданским. Обвиняемый с двумя напарниками вывел мужчину в одно из помещений на территории промзоны и там с помощью имевшегося автоматического оружия привел приказ в исполнение.

Суд установил, что осужденный военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ (войсковая часть А1035) наводчик-РТЛГ первой разведывательной роты и его сообщники действовали по мотивам политической и идеологической ненависти к потерпевшему.

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    Владимир Седов
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