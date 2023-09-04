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14:50, 4 сентября 2023Силовые структуры

В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения

В Ленобласти огласили первый в РФ приговор за повреждение воинского захоронения

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Тосненский городской суд Ленинградской области вынес первый в истории России приговор за преднамеренное повреждение советского воинского захоронения рядом с поселком Тельмана в отношении предпринимателя Юрия Мацко. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура региона.

По их данным, Мацко, являясь генеральным директором компании и зная о нахождении на принадлежащей ей территории костных останков бойцов времен Великой Отечественной войны, не остановил проведение земляных работ в 2021 году, «проявив неуважительность к памяти предков». Действия Мацко с целью извлечения прибыли привели к повреждению захоронений и перемещению останков бойцов.

Бизнесмен не признал вину. Тем не менее суд признал его виновным по статье 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений») УК РФ и назначил штраф в размере 2,4 миллиона рублей.

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