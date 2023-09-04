Российский врач продавал марихуану в трехлитровых банках и попался

В Липецкой области врач продавал марихуану в трехлитровых банках, его осудят

В Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В ближайшее время обвиняемые отправятся на скамью подсудимых.

По версии следствия, организатором преступной группы стал 34-летний врач одного из областных учреждений. Мужчина решил обогатиться, поэтому вовлек в сбыт марихуаны на территории региона троих мужчин и разработал алгоритм работы, координируя действия подельников через зашифрованные термины. Доктор поставлял готовую к продаже марихуану в трехлитровых банках, а его напарники фасовали наркотик в мелкие свертки и сбывали.

Всех четверых задержали в июне 2022 года. Организатора поймали на рабочем месте, еще двоих по их местам жительства, а последнего во время перевозки в багажнике машины запрещенных веществ для дальнейшей продажи. В результате из незаконного оборота полицейские изъяли более килограмма марихуаны и свыше десяти килограммов высушенных частей растения рода конопли.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в поселке Рощино Ленинградской области подпольную наркоплантацию.