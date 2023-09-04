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13:27, 4 сентября 2023Мир

Путин заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

Путин на встрече с Эрдоганом: Россия открыта для переговоров по зерновой сделке

Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия открыта для переговоров по зерновой сделке. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, передает РИА Новости.

«Знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», — сказал Путин.

В свою очередь Эрдоган указал, что взоры всего мира направлены на зерновую инициативу. «Я верю, что после наших контактов и в ходе наших пресс-конференций мы дадим миру необходимый месседж. Особенно для малоразвитых африканских стран этот шаг будет иметь большое значение», — указал политик.

Ранее стало известно, что Анкара провела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT. Турция объяснила, что в случае получения надежных гарантий можно надеяться на возобновление черноморской зерновой инициативы. При этом российская сторона указала, что ей также нужны четкие и надежные гарантии.

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    Виктория Кондратьева
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