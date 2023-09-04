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09:32, 4 сентября 2023Путешествия

Посадка пассажирского самолета с отказавшим двигателем попала на видео

У летевшего в Нью-Йорк лайнера Delta Airlines отказал двигатель во время полета

Посадка самолета авиакомпании Delta Airlines с отказавшим двигателем попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Праги в Нью-Йорк, 1 сентября. На кадрах видно, как сразу после вылета у воздушного судна загорелся правый двигатель, и из него повалил черный дым.

Пилоты приняли решение сделать круг и приземлиться в аэропорту вылета. В результате спустя 30 минут самолет сел в чешской авиагавани.

Отмечается, что посадка лайнера прошла благополучно. Самолет встретили экстренные службы. Никто из пассажиров не пострадал.

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    Фариза Бацазова
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