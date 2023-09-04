Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Мажора» Потапенко

На 59-м году жизни скончался актер из «Возвращения Мухтара» Юрий Потапенко

На 59-м году жизни скончался российский и украинский актер Юрий Потапенко, известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Опер по вызову». Об этом сообщили в пресс-службе «Молодого театра» в Киеве, передают «Аргументы и факты».

«Неожиданная новость шокировала семью "Молодого". В это сложно поверить, тяжело принять», — отметили коллеги актера.

О причинах смерти артиста не сообщается, однако известно, что в последнее время Потапенко жаловался на боли в сердце.

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. В 1990-м году окончил актерский факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого, после чего вступил в труппу «Молодого театра», где служил до конца своей жизни. Артист обрел широкую известность благодаря съемкам в таких кинопроектах, как «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Опер по вызову» и «Мажор».