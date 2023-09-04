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20:00, 4 сентября 2023Силовые структуры

Начальник российской колонии рассказал о работе осужденных экс-судей

Глава мордовской колонии Трофимов рассказал о работе осужденных экс-судей

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Мордовии в исправительной колонии №5, где отбывают срок бывшие сотрудники правоохранительных органов, экс-судьи и экс-прокуроры заняты пошивом костюмов и изготовлением школьных парт. Об этом порталу «Страсти» рассказал начальник учреждения, подполковник Валерий Трофимов.

По его словам, цеха ИК-5 регулярно получают заказы от государственных структур. Самым крупным является швейное производство — там занято наибольшее количество заключенных. В месяц все вместе выпускают три тысячи комплектов костюмов без брака.

Работают осужденные по восемь часов в день с перерывом на обед. У них есть возможность взять больничный или отпуск. За полноценную же работу они получают ежемесячную зарплату в размере 16 тысяч рублей.

Из всего числа колонии не задействованы в работе только девять человек: восемь пенсионеров и один инвалид.

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    Илона Палей
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