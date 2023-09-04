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16:22, 4 сентября 2023Среда обитания

Более полумиллиона человек пострадали от стихийных бедствий на Филиппинах

От тайфунов «Хайку» и «Саола» на Филиппинах пострадали 514 тысяч человек

Фото: Adrian Portugal / Reuters

Более полумиллиона человек пострадали от тайфунов «Хайку» и «Саола» на Филиппинах. Об этом сообщает национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC).

Обрушившиеся на Филиппины стихийные бедствия так или иначе коснулись восьми регионов, 28 провинций, 193 городов и муниципалитетов, а также 1,7 тысячи барангаев. В них в разной степени пострадали 514,1 тысячи граждан или 140,1 тысячи семей. Заранее были эвакуированы почти четыре тысячи филиппинцев, еще 13, 3 тысячи человек пришлось покинуть свои дома после прихода тайфунов.

Число поврежденных в результате непогоды жилых домов составило 1,3 тысячи, из них 226 оказались уничтожены полностью. Также были частично разрушены несколько дорог, мостов и школ. Стоимость причиненного стихией ущерба не уточняется.

Ранее мощные дожди обрушились на Испанию. В сеть попало видео из затопленного поезда метро в Мадриде. Попавшая внутрь вагона с пассажирами вода начала скапливаться под сиденьями.

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    Александра Качан
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