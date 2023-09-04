В Подмосковье открылся новый образовательный кластер

В Истринском районе Подмосковья открылся Технолицей имени Владимира Долгих

В селе Павловская Слобода Истринского района Московской области открылся Технолицей имени Владимира Долгих. Об этом сообщает пресс-служба компании «Норникель».

«Для компании «Норникель» и для меня лично поддержка этой актуальной образовательной инициативы очень важна, потому что здесь ученики получат навыки и знания, которые пригодятся и им самим при трудоустройстве, и всей нашей стране», — заявил президент компании Владимир Потанин на торжественной линейке, посвященной началу работы кластера и новому учебному году.

Также в мероприятии приняли участие внук Владимира Долгих — тоже Владимир, и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Технолицей был учрежден правительством Подмосковья совместно с гимназией имени Евгения Примакова, проект реализован при участии «Норникеля».

Ключевые направления работы лицея — IT, современные технологии и инженерия. Помимо этого, ученикам будут преподавать киберспорт, менеджмент, экономику, информационную безопасность и ее законодательную базу. Лицеистов обучат технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию.

Занятия будут проводиться на русском, английском и китайском языках. Старшеклассники, ставшие победителями регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат стипендию, покрывающую расходы на обучение.

В состав образовательного кластера площадью 9,8 гектара вошли школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников, где будут учиться дети из 17 регионов России. На территории Технолицея разместили стадион с подогревом поля и трибуны на 500 человек, а также игровые и спортивные площадки. Планируется строительство двух корпусов для проживания преподавателей и лицеистов.

В пресс-службе отметили, что работа над подобным проектом — «Школой высоких широт» — ведется в Норильске. Заведение, рассчитанное на 1100 мест, адаптируют под северные условия, оно также будет носить имя Владимира Долгих. Открыть комплекс планируют в сентябре 2026 года.