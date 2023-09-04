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04:15, 4 сентября 2023Мир

В США предупредили об угрозе разрушительной войны

Генерал ВКС США Солтцман: война в космосе изменит жизнь людей на многие века

Фото: Unsplash

Командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что война в космосе способна поставить под угрозу все человечество. Об этом он заявил в беседе с Newsweek.

Солтцман предупредил об угрозе разрушительной войны и подчеркнул, что она может стать более опасной, «чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий, и она может изменить жизнь людей на многие века вперед». В результате подобных событий космос способен засориться на долгие годы.

Генерал ВКС США добавил, что для достижения военных целей США следует лишить противника возможности производить нацеливание на американские спутники. Подобные действия являются войной в традиционном смысле, заключил он.

Ранее НАСА понадеялось сотрудничать с «Роскосмосом» до 2030 года. С таким заявлением выступил глава американского космического агентства Билл Нельсон.

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    Марина Совина
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