Московские подростки попробовали себя в 200 профессиях

Вице-мэр Ракова подвела итоги московского проекта «Стажировки» для подростков

Около двух тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие в проекте «Стажировки» московского центра занятости «Моя карьера». Среди них — воспитанники семейных центров и дети участников спецоперации, впервые принимавшие в этом году участие в программе. Итоги проекта подвела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

Стажировки для подростков — это первый серьезный опыт погружения в настоящий рабочий процесс. За время реализации летнего проекта около двух тысяч ребят оценили выбранное направление, приобрели практический опыт, получили новые знания и заработали первые деньги

Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Ракова уточнила, что московские подростки работали в государственных и коммерческих организациях города и могли выбрать одну из 200 профессий. Например, им было предложено поработать юристами, инженерами, воспитателями, журналистами и даже флористами. За каждым подростком закрепили наставника от центра «Моя карьера».

Участники проекта «Стажировки» работали по четыре часа в день на протяжении трех недель. За это время они познакомились со спецификой работы в таких сферах, как архитектура, культура, транспорт, ЖКХ, экология и так далее. В качестве первых работодателей участников проекта выступили такие компании, как Московский метрополитен, «Мослифт», «Мои документы», а также различные музейно-выставочные пространства, спортивные центры, парки, библиотеки и управы районов.

«Помимо уникального опыта все участники, прошедшие стажировку, получили стипендию, а также персональную характеристику, которая станет конкурентным преимуществом при устройстве на первую работу», — отметила Ракова. В качестве стипендии участники проекта получили по 24 801 рубля.

Самым популярным местом для прохождения стажировки у московских школьников стал центр «Мои документы». Более 100 подростков консультировали посетителей МФЦ и помогали им получить электронные услуги через терминал и портал mos.ru. В спортивном центре «Атлант» стажировку прошли 90 подростков. Они проводили спортивные турниры, фестивали, праздники для детей и мастер-классы.

Еще около 60 человек работали консультантами в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. 50 подростков устроились в музеи Москвы. Среди них — Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства и «Манеж». Более 40 человек стажировались в «Мосприроде», где они могли проводить мероприятия и акции, посвященные заботе об экологии, и изнутри знакомиться с профессией экскурсовода.

Программа «Лето в новом формате» проводится в Москве пятый год подряд. Она позволяет московским подросткам знакомиться с тенденциями рынка труда и востребованными специальностями, оценивать и развивать свои компетенции и получать первый практический опыт.

