Экс-агент MI6 Крук заявил, что Зеленский загнан в угол из-за позиции Запада

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в трудном положении из-за позиции Запада по поводу новой финансовой помощи Киеву. Об этом рассказал экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью, которое доступно на YouTube.

«[Помощь Киеву] уже иссякает в Европе. Украинцы попросили, насколько я знаю, еще 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: "Забудьте об этом. У нас нет таких денег"», — заявил бывший британский разведчик.

По его словам, Зеленский также загнан в угол потому, что украинские военные больше не стремятся идти в бой на врага и терять по десять тысяч человек в месяц. При этом политик не может заключить мир, поскольку ему этого не позволят.

Ранее нового министра обороны Украины Рустема Умерова назвали марионеткой США. Он получил образование в США и поддерживает идеи турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, объяснил представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов.

