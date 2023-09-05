Индия захотела сменить название

Индийское правительство намерено сменить название страны на Бхарат

Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, сообщает The Economic Times. Соответствующую резолюцию могут внести с 18 по 22 сентября во время специальной сессии парламента.

Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш сообщил в социальных сетях, что теперь статья 1 Конституции может гласить: «Бхарат, то есть Индия, должен быть союзом государств». Также он подчеркнул, что приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата.

Один из депутатов верхней палаты индийского парламента заявил, что Бхарат — это древнее название страны, которое встречается в текстах на санскрите.

«Название "Индия" было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название "Индия" должно быть вычеркнуто из Конституции»‎, — дополнил он.

Для принятия резолюции необходимо, чтобы ее поддержало большинство в обеих палатах парламента. После этого власти должны будут внести поправки в Конституцию.

Известно, что на одном из официальных языков Индии хинди страну называют Бхарат. Название происходит от древнеиндийского царя. Индия окончательно закрепилась после вторжения англичан. Для многих индусов именно Бхарат имеет особое значение. Приверженцы традиций нередко выступают за возвращение древнего имени в надежде на возвращение былого величия индийской цивилизации.