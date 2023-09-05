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23:49, 5 сентября 2023Забота о себе

Миллионы россиян оказались в депрессии

АСИ: около 15 млн россиян пребывают в состоянии глубокой депрессии

Фото: PxHere

Около 15 миллионов россиян пребывают в состоянии глубокой депрессии — это почти десять процентов от всего населения страны. Такое число названо в исследовании, результаты которого представила гендиректор Агентства стратегических исследований (АСИ) Светлана Чупшева на V Форуме социальных инноваций регионов в Москве, передает РИА Новости.

Из результатов исследования следует, что наиболее распространенные причины депрессии — длительная тяжелая болезнь, утрата близкого человека и погашение крупного кредита. Другие распространенные случаи возникают из-за продолжительного одиночества и насилия в семье. С последним могут сталкиваться до 700 тысяч граждан ежегодно.

«Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством. Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны. И мы должны понимать, как социальная политика может ответить на этот вызов», — заявила Чупшева.

В ближайшем будущем АСИ планирует запустить деятельность по регионам, информируя об актуальных проблемах, которые снижают качество жизни людей.

Ранее невролог назвала способы поддержать нервную систему, в том числе при депрессии, не используя лекарств. Среди них спорт, общение с животными и арт-терапия.

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    Александра Синицына
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