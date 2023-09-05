Российские производители электроники попросили власти о послаблениях

«Ъ»: производители электроники попросили власти России смягчить балльную систему

На совещании в Минцифры российские производители электроники попросили власти смягчить требования балльной системы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Электронику включили в балльную систему в сентябре 2021 года. Согласно условиям, производителям требуется набрать определенное количество оценок в том числе для признания техники отечественной. В то же время год за годом так называемый «проходной балл» должен расти для большей мотивации по локализации высокотехнологичного производства.

На встречу в Минцифры, прошедшей 4 сентября, были приглашены крупные разработчики, включая АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ), «Аквариус», Yadro, F+ tech, «Байкал Электроникс» и МЦСТ. В ходе переговоров компании выразили беспокойство по поводу того, что со следующего года для признания техники отечественной потребуется использовать только российские печатные платы.

Однако местные компании в настоящее время способны покрыть лишь 10 процентов этого сегмента гражданского рынка. Для увеличения доли разработчики предложили властям сделать определенные послабления в методику расчетов балльной системы, заключили собеседники «Ъ».

В середине ноября 2022 года аналитики компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey) подсчитали, что на развитие микроэлектроники в России в ближайшие 17 лет потребуются инвестиции в размере до 800 миллиардов рублей. Из этой суммы порядка 400-500 миллиардов понадобятся для расширения производства оборудования для создания кремниевых пластин, которые являются основой для чипов, оборудования для фотолитографии и субсидирования научно-исследовательских работ.