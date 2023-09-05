Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 5 сентября 2023Россия

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В этом году в столице появятся новые способы голосования на выборах мэра. О сервисах, доступных москвичам, Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«В этом году появятся новые сервисы, в том числе на традиционных участках появится электронное голосование. Как и в прошлом году, решить, как голосовать, — электронно или бумажно — человек может непосредственно в день голосования», — заявил Костырко.

Он объяснил, что в столице введен электронный список избирателей, к которому подключены все комиссии — это позволит исключить попытки двойного голосования.

Выборы мэра Москвы будут проходить в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал противников России на Украине

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Россияне бросились скупать жилье в одном регионе

    В 2024 году Польша потратит на оборону 33 миллиарда долларов

    Мужчина прокатил огромного быка в легковушке и попал на видео

    Раскрыта причина массовой драки со стрельбой у российской школы

    В МИД заявили о применении ВСУ австралийских дронов для ударов по России

    Стало известно об установке памятника Шатунову

    Названа портящая волосы распространенная ошибка в уходе

    Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до конца года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости