Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

В этом году в столице появятся новые способы голосования на выборах мэра. О сервисах, доступных москвичам, Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«В этом году появятся новые сервисы, в том числе на традиционных участках появится электронное голосование. Как и в прошлом году, решить, как голосовать, — электронно или бумажно — человек может непосредственно в день голосования», — заявил Костырко.

Он объяснил, что в столице введен электронный список избирателей, к которому подключены все комиссии — это позволит исключить попытки двойного голосования.

Выборы мэра Москвы будут проходить в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) проголосуют за кандидатов в совет депутатов.