В Москве оценили готовность системы электронного голосования к выборам

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

Столичная система электронного голосования готова к предстоящим выборам. Об этом заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, его слова приводит агентство «Москва».

«Мы подготовились к возможным угрозам, атакам. Были проведены испытания, тестирования, те задачи, которые ставили регуляторы, мы выполнили», — рассказал Костырко в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Он подчеркнул, что все данные в системе электронного голосования надежно защищены.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) проголосуют за кандидатов в совет депутатов.