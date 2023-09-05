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16:49, 5 сентября 2023Силовые структуры

В Пермском крае у группы наркодилеров изъяли 65 килограммов наркотиков

В Пермском крае МВД задержало 4 членов наркогруппы с 65 килограммами наркотиков

Кадр: пресс-центр МВД России

В Пермском крае оперативники пресекли деятельность межрегиональной группы наркодилеров, состоящей из четырех участников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Одним из фигурантов оказался житель Тюменской области — его задержали при попытке достать из тайника упаковку с гашишем общей массой свыше 11,6 килограмма. Другого — жителя Свердловской области — остановили с почти десятью килограммами наркотиков, которые он перевозил на автомобиле Renault.

Еще двоих соучастников задержали на трассе ПермьКраснокамск, в салоне их BMW находилась упаковка с наркотиками массой 3,5 килограмма. Известно, что члены преступной группы организовывали поставки оптовых партий запрещенных веществ в три российских региона.

Всего у участников было изъято свыше 65 килограммов наркотиков общей стоимостью почти 140 миллионов рублей на теневом рынке. Против них возбуждено 15 уголовных дел по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а также по частям 4 и 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических и иных веществ») УК РФ.

Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

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    Олеся Мицкевич
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