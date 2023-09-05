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10:47, 5 сентября 2023Ценности

Россиянкам раскрыли опасность перца для волос

Фото: Elle Hughes / Unsplash

Ведущий косметолог бренда MIXIT Ирина Галко раскрыла опасность перца для волос. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, в списке народных средств по уходу за волосами одну из первых строчек занимают перечные маски. Сотрудница производителя косметики рассказала, что неосторожное применение перца в неравных пропорциях может
привести к страшным последствиям, среди которых ожоги, раздражение и шелушение кожи головы.

«Бесконтрольное использование перца поможет обеспечить не рост, а скорее выпадение волос. Кроме последствий на коже важно помнить и об аллергических реакциях, часто вызывающих затруднение дыхания и отек», — пояснила Галко, добавив, что при неправильном использовании данный ингредиент скорее создаст противоположный ожидаемому эффект.

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Косметолог призвала выбирать готовые средства для волос с содержанием перца. При этом перед первым применением важно провести тест на аллергическую реакцию, после чего первые два месяца лучше наносить маску из перца 2-4 раза в неделю, чтобы пробудить волосяные луковицы и ускорить рост волос. Затем следует сократить частоту использования до 1-2 раз в неделю.

В июле онколог Андрей Нефедов назвал способы снизить риск развития рака кожи. По словам специалиста, для защиты от солнца необходимо использовать крем с уровнем защиты от 30 единиц.

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    Карина Черных
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