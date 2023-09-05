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17:57, 5 сентября 2023Мир

Американские спецслужбы потратили 22 миллиона долларов на шпионские трусы

Спецслужбы США потратили 22 миллиона долларов на шпионские трусы SMART ePANTS

Фото: joserpizarro / Shutterstock / Fotodom

Американские спецслужбы потратили 22 миллиона долларов на разработку шпионских трусов SMART ePANTS, которые умеют записывать аудио и видео, а также передавать геолокацию. Об этом сообщило Американское агентство передовых исследований в сфере разведки (IARPA).

На сайте агентства сказано, что разработка должна позволить фиксировать разговоры или окружающие события без помощи рук. Устройства для этого будут вплетены в текстиль.

Впоследствии планировался выпуск также рубашек, брюк, носков и прочего нижнего белья с такими же функциями.

Ранее власти США зафиксировали более 100 случаев, связанных с попытками китайских граждан проникнуть на американские военные базы. Нарушители в основном выдавали себя за туристов.

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    Александр Слабиев
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