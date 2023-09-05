Американские спецслужбы потратили 22 миллиона долларов на шпионские трусы

Спецслужбы США потратили 22 миллиона долларов на шпионские трусы SMART ePANTS

Американские спецслужбы потратили 22 миллиона долларов на разработку шпионских трусов SMART ePANTS, которые умеют записывать аудио и видео, а также передавать геолокацию. Об этом сообщило Американское агентство передовых исследований в сфере разведки (IARPA).

На сайте агентства сказано, что разработка должна позволить фиксировать разговоры или окружающие события без помощи рук. Устройства для этого будут вплетены в текстиль.

Впоследствии планировался выпуск также рубашек, брюк, носков и прочего нижнего белья с такими же функциями.

Ранее власти США зафиксировали более 100 случаев, связанных с попытками китайских граждан проникнуть на американские военные базы. Нарушители в основном выдавали себя за туристов.