Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:05, 6 сентября 2023Силовые структуры

Следствие попросило продлить арест администратору «Кремлевской прачки»

Следствие просит продлить арест администратору «Кремлевской прачки»
Начало событий в новости Суд отказался освобождать экс-полковника ФСБ Полякова из «Кремлевской прачки»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» и экс-полковнику Михаилу Полякову, обвиняемому в вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.

С просьбой продлить срок содержания под стражей обратились следственные органы. Заседание назначено на 11 сентября.

Экс-полковника Полякова арестовали 15 июля по делу о вымогательствах у политиков и бизнесменов. Следствие считает, что бывший сотрудник ФСБ, являясь администратором Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief, в период с 2020-го по 2023 год получил от компании «Ланит» 40 миллионов рублей за отказ от негативных публикаций, которые могли бы нанести вред ее интересам.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Генералу Суровикину нашли «новую неплохую должность» после мятежа Пригожина. Что об этом известно?

    Блогерша предупредила о неожиданной опасности кроксов

    Срок задержания подозреваемой в хищении 136 миллионов рублей у Митволя продлили

    Россиян предупредили о рисках при проверке газового оборудования

    В России озвучили вывод после отказа Молдавии возвращать Москве долг за газ

    Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчицы и возмутила ее вонью

    Подменявший лекарства на физраствор российский онколог арестован

    Спектакль казанского ТЮЗа номинировали на национальную премию

    Выпуск Android 14 задержали

    В Минцифры ответили о порядке работы сотрудников после атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости