Следствие попросило продлить арест администратору «Кремлевской прачки»

Следствие просит продлить арест администратору «Кремлевской прачки»

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» и экс-полковнику Михаилу Полякову, обвиняемому в вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.

С просьбой продлить срок содержания под стражей обратились следственные органы. Заседание назначено на 11 сентября.

Экс-полковника Полякова арестовали 15 июля по делу о вымогательствах у политиков и бизнесменов. Следствие считает, что бывший сотрудник ФСБ, являясь администратором Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief, в период с 2020-го по 2023 год получил от компании «Ланит» 40 миллионов рублей за отказ от негативных публикаций, которые могли бы нанести вред ее интересам.

