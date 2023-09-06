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15:13, 6 сентября 2023Среда обитания

Врач рассказала об опасностях бабьего лета

Терапевт Звонарева: бабье лето грозит людям с болезнями сердца скачками давления

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Во время бабьего лета ночные перепады температуры могут сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. О мерах по профилактике здоровья ранней осенью «Известиям» поведала врач-терапевт «Инвитро-Юг» Виктория Звонарева.

«Бабье лето отличается постоянной сменой температуры воздуха и атмосферного давления, поэтому в этот период рекомендуется с особым вниманием относиться к своему здоровью людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Перепады могут вызывать скачки давления, пульса с последующими гемодинамическими нарушениями», — рассказала Звонарева.

Вкупе со скачками давления россияне могут столкнуться с первыми простудами. Предотвратить это можно, одеваясь по принципу многослойности: тогда регулировать температурный режим можно будет вне зависимости от капризов погоды в течение всего дня.

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При любых беспокойствах по части здоровья терапевт призвала незамедлительно обращаться к специалистам. «Если же возникают слабость, головокружения, головные боли, изменения пульса и артериального давления, болезненные и дискомфортные ощущения в области сердца, нарушения сна, то необходимо обратиться к врачу, чтобы провести обследование и выявить причины ухудшения самочувствия», — предупредила Звонарева.

По ее словам, повышенную бдительность к своему самочувствию в такую погоду стоит проявить людям с сердечно-сосудистой патологией и заболеваниями щитовидной железы. Тем, кто получает гормонозаместительную терапию, необходимо следить за уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) и тироидных гормонов. Не забывать об иммунитете нужно и тем, кто подвержен частым заболеваниям ОРВИ (четыре раза в год и чаще).

Терапевт рекомендовала россиянам следить за режимом сна, регулярно тренироваться и грамотно составлять рацион питания, а при усталости, раздражительности и проблемах с кожей обращаться к врачу для назначения витаминов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» сообщил, что бабье лето в Москве продлится с 12 по 21 сентября. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов, ночью достигнет плюс 13 градусов. По словам эксперта, обычно бабье лето не затягивается дольше пяти дней. Этой же осенью оно может продлиться до девяти суток.

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    Дмитрий Воронин
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