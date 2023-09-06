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17:42, 6 сентября 2023Силовые структуры

Жителя Швеции осудят в России за фальсификацию брачного договора

В Краснодаре будут судить жителя Швеции, подделавшего брачный договор

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Краснодаре суд рассмотрит дело 60-летнего гражданина Швеции, подделавшего брачный договор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, иностранец принес в суд договор, где указано, что при разводе с супругой он получает все имущество. Жена якобы добровольно отказалась от имущества в пользу мужа. Однако бумага была фальсифицирована, так как пара не заключала брачный договор, а подпись женщины имеет признаки подделки.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 303 («Фальсификация доказательств по гражданскому делу») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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