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15:54, 6 сентября 2023Россия

Верховный суд разрешил находиться за рулем в пьяном виде при одном условии

ВС не разрешил штрафовать пьяных водителей, сидящих в припаркованной машине

Фото: Rob Scholten / Unsplash

Верховный суд (ВС) России разрешил водителям находиться в пьяном виде за рулем при условии, что автомобиль припаркован с выключенным двигателем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

Как стало известно, суд рассмотрел жалобу жителя подмосковного Чехова, которого признали виновным по административной статье о вождении в состоянии алкогольного опьянения, оштрафовали на 30 тысяч рублей и на два года лишили прав. По словам россиянина, его Lada Vesta была припаркована на обочине с выключенным двигателем, однако заметивший мужчину инспектор ГИБДД составил на него протокол.

Верховный суд признал отсутствие состава правонарушения в действиях владельца машины. В постановлении судебной коллегии подчеркивается, что водителем признается лицо, которое управляет транспортным средством. «Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», — следует из документа.

Ранее инспекторам ГИБДД дали право забирать автомобили россиян на штрафстоянку при обнаружении в них горящего индикатора ошибки работы антиблокировочной системы тормозов (АБС). При этом в ведомстве подчеркнули, что на машинах, изначально не оснащенных этой системой заводом-изготовителем, ее доустановка не требуется.

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    Константин Лысяков
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