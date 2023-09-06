Россиянка отсудила у отеля десятки тысяч рублей за неубранный номер

Отель в Сочи выплатит россиянке 45 тысяч рублей в качестве компенсации

Гостиничный комплекс «Жемчужина» в Сочи выплатит россиянке десятки тысяч рублей в качестве компенсации за неубранный номер. Об этом сообщается на официальном сайте Забайкальского краевого суда.

Отмечается, что женщина отсудила у гостиницы 45 тысяч рублей, их которых 30 тысяч — за моральный вред и 15 тысяч — за несоблюдение требований потребителя.

По данным ведомства, жительница Читы отдыхала в отеле Сочи с семьей в августе 2022 года. Она рассказала суду, что в ее номере не убирались по графику, постельное белье меняли редко, шторы, обои и ковры были грязными, а дверь — сломанной. Помимо этого, полотенца, которые выдавали в бассейне, были в пятнах и дырах, а само место для плавания не соответствовало санитарным нормам.

Россиянка подчеркнула, что ее устные и письменные претензии были проигнорированы сотрудниками отеля. Тогда туристка решила обратиться в суд и потребовала взыскать с него полную стоимость проживания в размере 342 тысячи рублей, а также компенсировать моральный вред и обязать гостиницу выплатить штраф.

Источник уточняет, что суд первой инстанции удовлетворять иск отказался, усомнившись в достоверности доказательств, но суд апелляционной инстанции подтвердил факт нарушения прав потребителя. В итоге было решено выплатить россиянке компенсацию, а отель — оштрафовать.

Ранее российский туроператор изменил условия оплаченной поездки, а когда клиентка от нее отказалась и попросила вернуть деньги, обозвал ее «свихнутой дурой». Туристку должны были доставить напрямую из Нижнего Новгорода в Карелию. Однако за день до поездки путешественница обнаружила, что ей не отправили билеты и не дали никаких указаний.

