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18:19, 6 сентября 2023Силовые структуры

Печатавшего фальшивые деньги на цветном принтере россиянина задержала полиция

Полиция задержала жителя Ижевска, печатавшего фальшивые деньги на принтере

Сотрудники правоохранительных органов Удмуртской Республики задержали фальшивомонетчика, который печатал деньги на цветном принтере у себя дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Преступником оказался 45-летний безработный из Ижевска. По информации следствия, мужчина приобрел цветной принтер в конце августа и стал изготавливать на нем фальшивые деньги, копируя банкноты номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. После печати злоумышленник приклеивал на них металлизированную ленту.

Поддельные купюры смогли вычислить инкассаторы — они передали сообщение о фальшивомонетчике полиции. При обыске в квартире подозреваемого было обнаружено еще 12 фальшивых денежных знаков, а также бумага, принтер и канцелярские принадлежности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ. Ведется следствие.

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    Олеся Мицкевич
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