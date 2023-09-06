В Бельгии усомнились в введении санкций в отношении газа из России

Глава Минэнерго Бельгии усомнилась в введении санкций в отношении газа из РФ

Введение санкций в отношении газа из России сомнительно, заявила глава Минэнерго Бельгии Тинне Ван дер Стратен. Ее слова приводит Financial Times.

По ее словам, абсолютно необходимо, чтобы блок достиг своей цели — полного отказа от российского ископаемого топлива к 2027 году, чтобы не допустить статуса «заложника» Москвы. Она также отметила, что недовольна тем фактом, что российский СПГ все еще поступает в Европейский союз (ЕС) и через Бельгию, при этом только 2,8 процента импорта досталось бельгийским потребителям, а остальная часть пошла транзитом в другие страны.

Кроме того, Бельгия поддерживает введение санкций в отношении этого топлива, сказала Ван дер Стратен. Но такой шаг маловероятен, поскольку он требует поддержки всех стран Евросоюза, добавила она.

Ранее в Еврокомиссии прокомментировали идею полностью отказаться от российского газа. В этом году, вероятно, импорт газа из России составит всего 40 миллиардов кубометров, однако полностью отказаться от него почти невыполнимо, заявил заместитель главы ЕК Марош Шефчович.