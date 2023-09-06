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09:19, 6 сентября 2023Силовые структуры

Россияне нашли в лесу ящик с гранатами и попали под следствие

В Крыму суд взял под домашний арест 2 мужчин, нашедших ящик с гранатами в лесу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Крыму двое мужчин стали фигурантами уголовного дела из-за ящика с гранатами, который они нашли в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Приятели охранник Сергей и пенсионер Владимир были в лесу Бахчисарайского района, когда один из них отошел по нужде и наткнулся у дороги на коробку. Они решили забрать клад домой. Внутри были 17 запалов для ручных гранат, шесть детонаторов, три взрывпакета, взрыватель минометной мины и три гранаты РДГ-5 и Ф-1.

Однако об их находке узнали полицейские и пришли за ней. Мужчины стали фигурантами уголовного дела за незаконное хранение взрывчатых веществ, суд отправил их под домашний арест. Сейчас следователи пытаются выяснить, кому принадлежат боеприпасы и для чего они предназначались.

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    Любовь Ширижик
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