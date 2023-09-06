Московских полицейских заподозрили в получении взятки

В Москве сотрудников ОМВД России по району Южное Бутово заподозрили в коррупции

В Москве оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России заподозрили сотрудников ОМВД России по району Южное Бутово в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД.

По данным ведомства, полицейские получили взятку от представителя коммерческой организации за непривлечение его к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Теперь сотрудников будут проверять. Пока их отстранили от служебных обязанностей. Если вина фигурантов подтвердится, то они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание.