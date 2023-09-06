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19:10, 6 сентября 2023Силовые структуры

Московских полицейских заподозрили в получении взятки

В Москве сотрудников ОМВД России по району Южное Бутово заподозрили в коррупции

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России заподозрили сотрудников ОМВД России по району Южное Бутово в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД.

По данным ведомства, полицейские получили взятку от представителя коммерческой организации за непривлечение его к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Теперь сотрудников будут проверять. Пока их отстранили от служебных обязанностей. Если вина фигурантов подтвердится, то они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание.

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    Екатерина Власова
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