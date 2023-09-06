Последствия мощного наводнения в Стамбуле попали на видео

Затопленные ливнями улицы и сотни домов Стамбула попали на видео

Улицы в нескольких районах, а также около 1800 жилых домов, магазинов и офисов в Стамбуле оказались затоплены после обрушившихся на город ливней вечером 5 сентября. Последствия стихийного бедствия попали на видео, которое публикует ТАСС.

По предварительным оценкам управления губернатора турецкого мегаполиса, от наводнения пострадало 1754 жилых дома и офиса. Как отмечает телеканал TRT, сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир — там на некоторых улицах уровень воды поднялся настолько, что потоками начало уносить припаркованные машины. В этом же районе группа жителей оказалась заблокирована в местной библиотеке.

Власти Стамбула сообщили, что этих людей уже спасли, больше заблокированных граждан нет. В администрации добавили, что два человека не выжили, а еще 12 попали в больницы. «Нуждающиеся будут направлены в общежития. Медицинские услуги оказываются в государственной больнице Башакшехир, в больнице Чам и Сакура, которые тоже частично пострадали от наводнения», — пояснили в управлении губернатора.

Сильные ливни начались в турецком мегаполисе 5 сентября около 21:00 по московскому времени. Это были первый дождь за долгое время — на один квадратный метр выпало в среднем 125 мм осадков.

В «Известиях» уточнили, что к ночи 6 сентября большая часть воды ушла, но на улицах все еще небезопасно — вода могла повредить конструкции. В наиболее пострадавших районах города отключено электричество.