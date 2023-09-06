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18:50, 6 сентября 2023Силовые структуры

Мигранта-садиста задержали за жестокое нападение 30-летней давности

В Петербурге спустя 30 лет нашли мигранта-садиста, пытавшего двух девушек

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге удалось задержать мигранта, который жестоко расправился с двумя девушками 30 лет назад. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным следствия, в ночь на 17 мая 1993 года 25-летний уроженец Азебайджана вместе с другом заманил двух девушек в свою машину. Злоумышленники направились в лес Гатчинского района Ленинградской области, где изнасиловали и изрезали ножом одну из них. После полученных травм девушка не выжила.

Вторую потерпевшую также несколько раз ударили ножом и подожгли — она чудом выжила.

Сейчас обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. Судьба второго участника преступления пока неизвестна.

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    Олеся Мицкевич
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