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15:23, 6 сентября 2023Экономика

Названо количество матерей-одиночек в России с доходами ниже среднего

ФНПР: почти половина многодетных матерей-одиночек имеет доход ниже среднего

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Почти половина (44 процента) многодетных матерей-одиночек в России имеют доход ниже прожиточного минимума, заявила РИА Новости руководитель департамента по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шубина.

При этом 23 процента матерей-одиночек с доходами ниже среднего воспитывают одного ребенка, 36 процентов — двоих детей. Всего от общего количества женщин доходы ниже 15 тысяч рублей имеют 24,5 процента, от 15 до 30 тысяч — 45,7 процента, от 30 до 45 тысяч — 18,3 тысячи, 11,6 процента — более 45 тысяч.

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Более половины (61,8 процента) опрошенных женщин заняты на традиционно «женских» работах — 31,5 процента в сфере образования, 23,4 — здравоохранения, 6,9 процента — культуры. Большинство опрошенных женщин оказались замужними, у 30 процентов есть один ребенок, к 40 процентов — двое, у 15 процентов — трое и более.

Исследование проводилось с 10 мая по 15 июня 2023 года, в нем, приняли участие 23, 5 тысяч женщин России в возрасте 26-60 лет. Из них 97,6 процента — работающие. При этом в опросе практически не участвовали самозанятые и представительницы малого бизнеса.

Ранее в Госдуме предложили изменить сумму единого пособия на детей в России. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что нужно предоставлять выплату в том размере, которая позволит семье выйти из черты бедности.

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    Мария Черкасова
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