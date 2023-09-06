Минтруд предложил расширить число организаций для альтернативной службы

Минтруд разработал проект приказа, который предполагает увеличение числа организаций, где россияне могут пройти альтернативную службу. Об этом сообщили в министерстве, пишет ТАСС.

Министерство предложило расширить перечень организаций для альтернативной службы и добавить в нее 144 учреждения — таким образом, общее их число превысит 900. При этом изменения в списки профессий и должностей внесены не будут.

«Список дополняется учреждениями социальной сферы, здравоохранения, сельского хозяйства на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти. Сейчас нормативный документ содержит список из 149 профессий и 816 организаций, где могут работать альтернативнослужащие», — сообщили в ведомстве.

Списки организаций, где военнобязанные россияне не могут пройти альтернативную гражданскую службу формируются раз в год. Списки тех, кого допустили к такой службе, ведомству предоставляет Минобороны.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. Таким образом, россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.

В России на альтернативную службу могут попасть призывники, для которых служба в армии противоречит установленным моральным принципам или религиозным убеждениям.