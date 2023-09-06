Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:01, 6 сентября 2023Среда обитания

Москвичи на три года останутся без устриц

«Ъ»: российский рынок недополучит около 3 тонн устриц из-за ливней в Приморье
СюжетПандемия в России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Московские рестораторы оценили шансы остаться на три года без устриц, ранее анонсированные журналистами на фоне опреснения воды из-за августовских ливней на Дальнем Востоке. Основатель группы компаний «Жемчужина» Александр Ежель рассказал «Коммерсантъ FM», что российский рынок недополучит около трех тонн продукции.

Потери среди моллюсков, выращиваемых в «морских огородах», составляют 70 процентов, а в дикой природе доходят до 90 процентов, писало РБК.

Ежель подтвердил, что, если не будет тайфунов, приморская популяция устриц будет восстанавливаться не менее трех лет, а заместить ее способны только африканские страны, которые не смогут предоставить продукцию в привычном количестве. К тому же, как уточнил Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», у них она «дороже и не такая вкусная».

«Приморье — это далеко, и в основном устрицы возят на Москву со стороны Черного моря, плюс крымские устрицы и так далее», — отметил в свою очередь исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

В начале 2022 года сообщалось, что Россия в пандемию на треть увеличила производство устриц. При этом рост обеспечило именно Приморье, тогда как в Крыму и на Кубани наоборот произошло снижение из-за аномальной жары и наводнений.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия впервые уничтожила танк Challenger 2 в зоне СВО. Где его слабое место и сколько машин осталось у Киева?

    МИД Индии прокомментировал изменение названия страны на Бхарат

    Главный импортер российской нефти назвал свои закупки помощью мировой экономике

    Британский журнал изменил слова об «убойном» отделе СБУ после жалобы из Киева

    Глава UFC высмеял Bellator

    Тиктокерша подсказала необычный способ использовать вентилятор в спальне

    Германия прокомментировала запрос о выдаче военнообязанных Украине

    В Госдуме признали неизбежную слабость рубля

    Apple уличили в лицемерии

    Штурм СОБРом квартиры бывшей бухгалтерши Митволя попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости