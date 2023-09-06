Москвичи на три года останутся без устриц

«Ъ»: российский рынок недополучит около 3 тонн устриц из-за ливней в Приморье

Московские рестораторы оценили шансы остаться на три года без устриц, ранее анонсированные журналистами на фоне опреснения воды из-за августовских ливней на Дальнем Востоке. Основатель группы компаний «Жемчужина» Александр Ежель рассказал «Коммерсантъ FM», что российский рынок недополучит около трех тонн продукции.

Потери среди моллюсков, выращиваемых в «морских огородах», составляют 70 процентов, а в дикой природе доходят до 90 процентов, писало РБК.

Ежель подтвердил, что, если не будет тайфунов, приморская популяция устриц будет восстанавливаться не менее трех лет, а заместить ее способны только африканские страны, которые не смогут предоставить продукцию в привычном количестве. К тому же, как уточнил Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», у них она «дороже и не такая вкусная».

«Приморье — это далеко, и в основном устрицы возят на Москву со стороны Черного моря, плюс крымские устрицы и так далее», — отметил в свою очередь исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

В начале 2022 года сообщалось, что Россия в пандемию на треть увеличила производство устриц. При этом рост обеспечило именно Приморье, тогда как в Крыму и на Кубани наоборот произошло снижение из-за аномальной жары и наводнений.