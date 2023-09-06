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16:35, 6 сентября 2023Моя страна

В российском заповеднике впервые за 40 лет заметили пятнистого оленя

В Окском заповеднике впервые за 40 лет заметили пятнистого оленя

В Окском заповеднике в Рязанской области впервые за последние 40 лет заметили пятнистого оленя — последний раз его встречали на территории заповедника в 1982 году. Об этом сообщается в группе о жизни заповедника «Кабаны и другие звери» во «ВКонтакте».

Фотоловушка засняла самца пятнистого оленя с красивыми большими рогами. На записи он стоит посреди лесной дороги и ест траву, затем чешется, внимательно прислушивается к происходящему и спешно уходит.

В заповеднике рассказали, что пятнистый олень — уроженец Дальнего Востока, его завезли в Рязанскую область в 1938 году — на территории Окского заповедника поселили 26 особей. Изначально их поместили в загон, а в 1939 году выпустили на волю, и их численность нарастала очень медленно — им не подошли климатические условия (низкие температуры зимой и глубокий снег), к тому же они постоянно становились жертвами браконьеров и волков, которые дежурили возле подкормочных площадок.

В настоящее время близкую к пятнистому оленю экологическую нишу в Окском заповеднике занимает европейская косуля, которая заселила территорию повторно после истребления. Кроме того, некоторые местные охотничьи хозяйства до сих пор еще не потеряли интерес к акклиматизации оленей и ланей, и иногда животные выходят гулять по окрестностям.

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    Сергей Истомин
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