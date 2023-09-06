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14:06, 6 сентября 2023Среда обитания

В Москве резко подорожал один тип квартир

НДВ: студии в новостройках Москвы подорожали почти на 5 процентов за месяц

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За август квартиры-студии в новостройках Москвы резко подорожали — почти на пять процентов, до 357,1 тысячи рублей за один квадратный метр. Такие данные приводят аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишут «Известия».

На этот тип жилья, по данным экспертов, приходится 20,5 процента предложения в столице, а по спросу они занимают второе место после однокомнатных квартир. «Средняя цена в комфорт-классе — 8,2 миллиона рублей, половина из которых находится в диапазоне от 6,6 миллиона до 8,6 миллиона рублей. Данный формат лотов пользуется спросом в силу широты востребованности: от первого жилья до инвестиций. В силу роста спроса на студии средняя цена квадратного метра растет», — пояснила руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Следующими после студи по росту цен за месяц оказались четырехкомнатные квартиры — «квадрат» такого жилья подорожал на 3,9 процента, до 248,3 тысячи рублей. Как пояснили специалисты, это связано с небольшой долей подобных предложений на рынке (0,7 процента) и высокой степенью готовности проектов.

Однокомнатные квартиры выросли в цене на три 3 процента, до 310,4 тысячи рублей за «квадрат», а «евротрешки» подорожали на 2,7 процента, до 300,2 тысячи рублей за «квадрат», рассказали эксперты. Цены на двухкомнатные квартиры повысились на 2,5 процента за месяц, до 258,5 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» отметили, что за год однокомнатные квартиры в Москве подорожали на 23 процента, до 14,5 миллиона рублей за объект. В результате Москва стала третьей в списке городов России с наиболее подорожавшим однокомнатным жильем на первичном рынке — по этому показателю ее обогнали только Челябинск и Киров.

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    Нина Ташевская
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