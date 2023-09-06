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12:32, 6 сентября 2023Россия

Участники «Миллиона призов» сэкономят на посещении московских ресторанов

Участники программы «Миллион призов» смогут сэкономить в московских ресторанах

Фото: Unsplash

Москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), смогут сэкономить на посещении кафе и ресторанов, выиграв призовые баллы программы «Миллион призов». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победители акции #ВыбираемВместе2023 смогут частично или полностью оплатить счет в столичных заведениях общественного питания, обменяв баллы на промокоды, гарантирующие скидку. В списке партнеров программы 33 заведения — от точек быстрого питания до ресторанов с изысканными блюдами. Москвичи могут выбрать место с русской, грузинской, азиатской, европейской, итальянской или восточной кухней. Число ресторанов, участвующих в программе, будет пополняться.

Также призовые баллы можно обменять на поощрение «Мосгортранса», бонусы в столичных аптеках, магазинах, театрах и других учреждениях.

Для участия в розыгрыше необходимо воспользоваться дистанционным голосованием на выборах. Это можно сделать онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Победители акции смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Москвичи, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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