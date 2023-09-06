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14:38, 6 сентября 2023Путешествия

Российский пассажирский самолет столкнулся с птицей и повредил двигатель

Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей и повредил лопатки двигателя

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей в воздухе и повредил двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что лайнер следовал из Киргизии в Россию. После приземления в аэропорту Жуковский в Подмосковье судно осматривали и обнаружили следы попадания птицы. Из-за случившегося две лопатки двигателя оказались повреждены. Отмечается, что их нужно заменить.

Ранее российская пенсионерка открыла дверь аварийного выхода самолета авиакомпании S7 перед вылетом и сорвала рейс. Инцидент произошел 2 мая с воздушным судном, следовавшим по маршруту ЧитаМосква.

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    Зарина Дзагоева
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