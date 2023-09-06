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11:00, 6 сентября 2023Мир

Американец рассказал про секс с Обамой в конце 90-х

Журналист Карлсон анонсировал интервью с заявившим про секс с Обамой американцем

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон анонсировал интервью с американцем, рассказавшем про секс в конце 1990-х с Бараком Обамой, позднее ставшим президентом США. Информация об этом появилась в социальной сети X (бывший Twitter).

В посте сказано про мужчину, который в 1999-м занимался сексом с политиком. Карлсон также выложил короткое видео с нарезкой фрагментов из интервью, в котором утверждается, что американец употреблял и наркотики вместе с Обамой.

Полное интервью должно выйти вечером 6 сентября. На данный момент предполагается, что имя собеседника — Ларри Синклер. Утверждается, что впервые он сделал подобное заявление об Обаме еще во время президентских выборов в США в 2008-м.

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    Варвара Кошечкина
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