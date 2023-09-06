Искусственный интеллект научат выявлять риск заболеваний у здоровых москвичей

Ракова анонсировала цифровой сервис по автономному выявлению возможных болезней

В ближайшие годы в Москве внедрят искусственный интеллект (ИИ), который инициативно будет анализировать данные пациента и выявлять риск развития заболеваний. Новый цифровой сервис для здоровья анонсировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании «Новые возможности в социальной сфере в период технологических трансформаций» на V Форуме социальных инноваций регионов в Гостином Дворе.

Она подчеркнула, что Москва продолжает развивать социальную инфраструктуру, увеличивать прозрачность процессов и использовать цифровые технологии. По словам вице-мэра, новый сервис на основе искусственного интеллекта, который сможет анализировать все данные о здоровье пациента за последние два года, станет доступен в сентябре 2023 года. Прогнозировать заболевания ИИ начнет в ближайшие несколько нет, добавила она.

Искусственный интеллект последние два года сопровождает прием каждого врача в поликлинике при постановке предварительного диагноза. Сейчас мы переходим на следующий этап. ИИ будет анализировать не только текущие жалобы и новые результаты исследований, но и все медицинские данные за последние два года и поможет ставить окончательный диагноз по 95 нозологиям, которые часто являются причиной преждевременной смертности Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Заммэра добавила, что улучшения в социальной сфере легче реализовывать в эпоху технологий. «Современные цифровые сервисы высвобождают время врачей, страхуют от ошибки и повышают качество медицинской помощи. Сейчас у нас 88 сервисов искусственного интеллекта, 52 работают в промышленной эксплуатации», — заявила Ракова.

Также вице-мэр пообещала, что в ближайшие шесть лет городские власти намерены сохранить объем инвестиций в развитие социальной инфраструктуры в Москве на уровне 30 процентов от всего финансирования отрасли. По ее словам, объемы программ капремонта в Москве «измеряются миллионами квадратных метров», а «тотальное обновление инфраструктуры» происходит в сжатые сроки в том числе благодаря доверию жителей.

Изменения в социальной инфраструктуре затрагивают не только здравоохранение, но и другие сферы — образование и соцзащиту. Анастасия Ракова подчеркнула, что созданные в Москве цифровые экосистемы способствуют формированию открытости между всеми участниками и делают получение социальных услуг легче. Например, перевод услуг социальной защиты в электронный вид избавил москвичей от четырех миллионов лишних походов в соцучреждения ежегодно.

Форум социальных инноваций в Гостином Дворе регионов проходит до 8 сентября. В его рамках пройдет более 50 мероприятий, программа форума доступна на официальном сайте.

