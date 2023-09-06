Российского стримера задержали за хищение пяти миллионов рублей

В Москве полиция задержала стримера, подозреваемого в хищении 5,6 млн рублей

Московские полицейские задержали 26-летнего стримера, который подозревается в хищении свыше пяти миллионов рублей у любителя видеоигр. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным оперативников, стример познакомился с пострадавшим во время онлайн-игры. Он убедил мужчину вложиться в совместный бизнес и заниматься поставками из-за границы в Россию автозапчастей. Мошенник обещал партнеру двукратную прибыль. За год мужчина перечислил на счет подозреваемого 5,6 миллиона рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

Похищенными деньгами стример распорядился по своему усмотрению. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.