Фестиваль уличных театров пройдет в Нальчике

В Нальчике пройдет двухдневный фестиваль уличных театров

В Нальчике в ближайшие выходные пройдет двухдневный фестиваль уличных театров. Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии примут участие артисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали в правительстве региона, праздник приурочен ко Дню государственности республики.

«В Нальчике 9 и 10 сентября состоится фестиваль уличных театров. Мероприятие приурочено ко Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики. Яркие выступления театральных трупп и оркестра из Москвы, Санкт-Петербурга сможет увидеть любой желающий», — рассказали в пресс-службе.

Фестиваль будет проходить на двух площадках — на площади Абхазии и в сквере «Курортном». Программа разработана таким образом, что гости мероприятия не пропустят выступления на обеих площадках.