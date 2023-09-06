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18:19, 6 сентября 2023Моя страна

Фестиваль уличных театров пройдет в Нальчике

В Нальчике пройдет двухдневный фестиваль уличных театров

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Нальчике в ближайшие выходные пройдет двухдневный фестиваль уличных театров. Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии примут участие артисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали в правительстве региона, праздник приурочен ко Дню государственности республики.

«В Нальчике 9 и 10 сентября состоится фестиваль уличных театров. Мероприятие приурочено ко Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики. Яркие выступления театральных трупп и оркестра из Москвы, Санкт-Петербурга сможет увидеть любой желающий», — рассказали в пресс-службе.

Фестиваль будет проходить на двух площадках — на площади Абхазии и в сквере «Курортном». Программа разработана таким образом, что гости мероприятия не пропустят выступления на обеих площадках.

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    Варвара Кошечкина
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