Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:49, 6 сентября 2023Экономика

Россия рекордно нарастила поставки удобрений в Германию

Германия закупила у России удобрений на рекордные 151,3 миллиона долларов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В первом полугодии 2023 года Германия закупила у России удобрений на рекордную сумму — 151,3 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данный немецкой службы статистики пишет РИА Новости.

По сравнению со средним уровнем за последние пять лет (45,5 миллиона долларов) страна нарастила поставки российских удобрений в 3,3 раза. Этот показатель стал максимальным за всю историю ведения статистики, с 2008 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, когда сумма импорта удобрений за первое полугодие равнялась 105,2 миллиона долларов.

В абсолютном выражении поставки из России увеличились в 2,8 раза по сравнению со средним показателем за 5 лет, до 361,5 тысячи тонн. В 2016 году в Германию было ввезено 395 тысяч тонн российских удобрений.

Материалы по теме:
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

В рейтинге крупнейших поставщиков этого товара в Германию Россия поднялась с шестого на третье место — как в абсолютном (с долей 16,5 процента), так и в денежном выражении (14,6 процента). Первые два места делят Бельгия (387 тысяч тонн удобрений на 216 миллионов долларов) и Нидерланды (475 тысяч тонн на 190 миллионов долларов).

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что, сократив закупки российского газа, ФРГ стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений. Согласно данным Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии, по итогам завершившегося сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства азотных удобрений из России увеличился более чем втрое. Аналогичная ситуация наблюдается и по Европе в целом: в сезоне 2022-2023 Россия нарастила экспорт азотных удобрений в пять раз.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне. Каковы выводы независимой комиссии?

    Памятник экс-солисту группы «Ласковы май» откроют на его могиле в Москве

    Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии

    Подсчитан ущерб от тайфуна в Приморье

    Стало известно о недовольстве Байдена из-за отношения к нему администрации

    Россия рекордно нарастила поставки удобрений в Германию

    В Крыму заявили о жизни Украины по законам тоталитарной секты

    Снявшегося с выборов в российском регионе депутата вычеркнут из бюллетеней

    В Чехии допустили проведение выборов на Украине

    Джонни Депп прокомментировал слухи о романе со звездой «Уэнсдэй»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости