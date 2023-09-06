Россия рекордно нарастила поставки удобрений в Германию

Германия закупила у России удобрений на рекордные 151,3 миллиона долларов

В первом полугодии 2023 года Германия закупила у России удобрений на рекордную сумму — 151,3 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данный немецкой службы статистики пишет РИА Новости.

По сравнению со средним уровнем за последние пять лет (45,5 миллиона долларов) страна нарастила поставки российских удобрений в 3,3 раза. Этот показатель стал максимальным за всю историю ведения статистики, с 2008 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, когда сумма импорта удобрений за первое полугодие равнялась 105,2 миллиона долларов.

В абсолютном выражении поставки из России увеличились в 2,8 раза по сравнению со средним показателем за 5 лет, до 361,5 тысячи тонн. В 2016 году в Германию было ввезено 395 тысяч тонн российских удобрений.

В рейтинге крупнейших поставщиков этого товара в Германию Россия поднялась с шестого на третье место — как в абсолютном (с долей 16,5 процента), так и в денежном выражении (14,6 процента). Первые два места делят Бельгия (387 тысяч тонн удобрений на 216 миллионов долларов) и Нидерланды (475 тысяч тонн на 190 миллионов долларов).

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что, сократив закупки российского газа, ФРГ стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений. Согласно данным Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии, по итогам завершившегося сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства азотных удобрений из России увеличился более чем втрое. Аналогичная ситуация наблюдается и по Европе в целом: в сезоне 2022-2023 Россия нарастила экспорт азотных удобрений в пять раз.