Невеста заказала свадебное платье в сети и удивилась процессу его распаковки

Невеста Эмили Фаулер заказала свадебное платье в сети и удивилась процессу его распаковки при получении. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Работающая медицинским представителем девушка рассказала, что приобрела для бракосочетания в Мексике наряд американского бренда Mew Mews за 215 долларов (примерно 21 тысяча рублей). На кадрах она продемонстрировала предмет гардероба длины мини без рукавов, который был полностью покрыт приклеенными зеркальными деталями различных форм. При этом юзерша отметила, что на данных элементах находились защитные пленки, которые ей пришлось снимать.

Фаулер заявила, что на распаковку у нее ушло три с половиной часа и она поранилась о края изделий.

«Вышло намного больше работы, чем я рассчитывала, но теперь, когда все готово, я довольна», — заключила автор видео.

В августе блогерша Эбби Робертс из Великобритании застряла в латексном наряде бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян во время примерки. Девушке не удалось натянуть вещь полностью, поскольку она не смогла застегнуть молнию на спине из-за остановившегося посередине замка.