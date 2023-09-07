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08:37, 8 сентября 2023Среда обитания

Власти Нью-Йорка обязали сдающих квартиры жить с арендаторами

Власти Нью-Йорка обязали арендодателей жить в сдаваемом ими посуточно жилье

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В Нью-Йорке вступило в силу постановление местных властей, существенно усложняющее сдачу жилья в краткосрочную аренду. Об этом пишет MarketWatch.

Согласно так называемому Местному закону 18, действие которого распространяется на все платформы для бронирования, включая Airbnb и Booking, с 5 сентября владельцы квартир для краткосрочной аренды должны быть зарегистрированы на территории города, а также жить в сдаваемых ими квартирах. Помимо этого, хозяин недвижимости теперь может размещать одновременно не более двух постояльцев. Все эти решения касаются сдачи в аренду на срок менее 30 дней.

Документ запрещает системам бронирования транзакции для незарегистрированной краткосрочной аренды, а Управление специальных правоохранительных органов мэрии Нью-Йорка запускает реестр помещений, сдавать которые посуточно запрещено либо законом, либо договорами аренды. Владельцы недвижимости смогут уведомить ведомство о том, что краткосрочная аренда в их здании запрещена.

В Airbnb охарактеризовали новый закон как «фактический запрет на краткосрочную аренду жилья в Нью-Йорке», однако оспорить его в суде компании не удалось, напомнил «Интерфакс». Чтобы смягчить воздействие мер, в Airbnb пообещали не отменять существующие бронирования с заездом 1 декабря или ранее.

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    Дмитрий Воронин
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